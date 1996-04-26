Awesome Oscillator Scanner
- Индикаторы
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- Версия: 9.0
- Обновлено: 13 июля 2026
- Активации: 20
Сканер Awesome Oscillator MT4 — это мощный торговый инструмент, предназначенный для беспрепятственного анализа и получения информации в реальном времени с использованием индикатора Awesome Oscillator. Он позволяет трейдерам отслеживать множество валютных пар и таймфреймов, предоставляя мгновенные оповещения и всесторонние обновления рынка, чтобы опережать рыночные движения. Инструмент организует сигналы в динамичной панели, обеспечивая эффективные и обоснованные торговые решения.
Основные функции:
- Простое сканирование Awesome Oscillator: Легко сканируйте множество валютных пар и получайте мгновенные оповещения при выполнении определенных условий Awesome Oscillator, чтобы оставаться впереди рыночных движений.
- Всесторонняя информация на панели: Получайте обновления в реальном времени о разворотах и тенденциях Awesome Oscillator для различных валютных пар, что позволяет принимать уверенные и обоснованные торговые решения.
- Расширенная поддержка валютных пар: Получите доступ к широкому спектру валютных пар, расширяя ваши торговые возможности и охват рынка.
- Отслеживание изменений исторических сигналов: Оценивайте релевантность и точность торговых сигналов, отслеживая изменения исторических сигналов, что улучшает процесс принятия решений благодаря ценным данным.
- Сканирование нескольких таймфреймов: Анализируйте несколько таймфреймов для получения всестороннего представления о рыночных тенденциях, улучшая вашу торговую стратегию.
- Удобная навигация по графикам: Легко перемещайтесь по любой валютной паре с одного графика, нажимая на название символа, что упрощает процесс анализа.
- Настраиваемые параметры панели: Настраивайте отображение различных параметров панели в соответствии с вашими предпочтениями, с полностью настраиваемыми опциями отображения.
- Динамическая адаптация панели: Используйте динамическую панель, которая автоматически подстраивает свою высоту и ширину под размер вашего экрана, обеспечивая оптимальную видимость и удобство использования.
- Настраиваемые параметры индикатора: Точно настраивайте параметры индикатора, чтобы они соответствовали вашему стилю и предпочтениям торговли.
- Оповещения об условиях Awesome Oscillator: Будьте в курсе событий с помощью оповещений в реальном времени, уведомлений по электронной почте и push-уведомлений при выполнении определенных условий Awesome Oscillator, с возможностью включения или отключения этих оповещений.
- Включение/отключение сканирования определенных таймфреймов: Настраивайте анализ, включая или отключая определенные таймфреймы, сосредотачиваясь на тех, которые наиболее важны для вашей стратегии.
Примечание: Сканер Awesome Oscillator MT4 — это незаменимый инструмент для трейдеров, стремящихся максимизировать прибыль с помощью продвинутого анализа Awesome Oscillator. Он предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах, но не выполняет сделки автоматически.
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