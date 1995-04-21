Awesome Oscillator Scanner
- 指标
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- 版本: 9.0
- 更新: 13 七月 2026
- 激活: 20
Awesome Oscillator 扫描器 MT4 是一款功能强大的交易工具，旨在使用 Awesome Oscillator 进行无缝分析和实时洞察。它使交易者能够监控多个货币对和时间框架，提供即时警报和全面的市场更新，以领先于市场动态。该工具通过动态仪表板组织信号，确保高效且明智的交易决策。
主要功能：
- 轻松的 Awesome Oscillator 扫描：轻松扫描多个货币对，并在满足特定 Awesome Oscillator 条件时接收即时警报，确保您领先于市场动态。
- 全面的仪表板洞察：实时获取各个货币对的 Awesome Oscillator 反转和趋势更新，支持自信且明智的交易决策。
- 扩展的货币对支持：访问广泛的货币对，扩大您的交易机会和市场覆盖范围。
- 历史信号变化跟踪：通过跟踪历史信号变化评估交易信号的相关性和准确性，利用宝贵洞察增强决策过程。
- 多时间框架扫描：分析多个时间框架以获得市场趋势的全面视图，提升您的交易策略。
- 轻松的图表导航：通过点击图表上的符号名称，从单一图表无缝导航到任何货币对，简化您的分析过程。
- 可定制的仪表板设置：根据您的偏好定制仪表板设置的显示，享受完全可定制的显示选项，优先显示符合您独特交易策略的信息。
- 动态仪表板调整：使用动态仪表板，在调整屏幕大小时自动调整高度和宽度，确保最佳可见性和可用性。
- 可定制的指标设置：微调指标参数以匹配您的交易风格和偏好。
- Awesome Oscillator 条件警报：通过实时警报、电子邮件通知和推送通知随时了解特定 Awesome Oscillator 条件，可选择启用或禁用这些警报。
- 启用/禁用特定时间框架的扫描：通过启用或禁用特定时间框架自定义您的分析，专注于对您的交易策略最重要的时间框架。
注意：Awesome Oscillator 扫描器 MT4 是寻求通过高级 Awesome Oscillator 分析最大化盈利的交易者的必备工具。它旨在检测并通知潜在信号，但不会自动为用户进行交易。
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