Value Edition Limited Indicator UranoTrader

VALUE EDITION LIMITED è un indicatore tecnico avanzato, sviluppato per trader che cercano chiarezza, precisione e velocità nell'analisi di mercato. Compatibile con MetaTrader 4 e 5, integra zone intelligenti di ipercomprato/ipervenduto, canali di prezzo dinamici, analisi di candele normalizzate e avvisi in tempo reale, fornendo un supporto affidabile per le operazioni su qualsiasi asset o timeframe.

Caratteristiche Principali

Zone di Trading Intelligenti: Identificazione automatica delle regioni di ipercomprato e ipervenduto, con livelli massimo, medio e minimo configurabili.

Canali di Prezzo Dinamici: Calcolo automatico di un asse fluttuante e della volatilità media, evidenziando regioni critiche di esaurimento e inversione.

Analisi di Candele Normalizzate: Ridisegno proporzionale delle candele basato sulla deviazione dalla media, offrendo una visione precisa degli estremi di prezzo.

Segnali Automatici di Acquisto e Vendita: Generazione di segnali configurabili con opzioni di avviso visivo e sonoro, ideali per strategie di ritracciamento, rottura o continuazione.

Impostazioni degli Avvisi: Notifiche personalizzate per livelli critici, con supporto per avvisi sonori, visivi e segmentazione per zone (livello 1, 2 o 3).

Supporto al Backtest: Definizione di barre passate per l'analisi (fino a 280) e barre future per la proiezione, facilitando lo studio del comportamento storico dell'asset.

Linee di Prezzo e di Livello Colorate: Abilitazione di linee orizzontali di riferimento con personalizzazione dei colori per una migliore organizzazione del grafico.

Impostazioni

Numero di candele analizzate: Regolabile in base alle esigenze.

Larghezza e sensibilità delle zone: Permette l'adattamento alle condizioni di mercato.

Tipo di ingresso: Configurabile per ritracciamento, rottura o continuazione.

Avvisi: Attivazione e disattivazione degli avvisi sonori e visivi.

Barra futura: Definizione di proiezioni avanzate.

Personalizzazione visiva: Regolazione di colori, suoni e notifiche.

Come Funziona

VALUE EDITION LIMITED combina la lettura della volatilità, l'escursione del prezzo e il comportamento delle candele per identificare zone critiche del mercato. I segnali automatici vengono generati quando le condizioni configurate sono soddisfatte, con avvisi immediati se attivati. Il sistema di backtest integrato consente di convalidare setup e perfezionare le strategie in modo pratico ed efficiente.

Supporto

Per dubbi, suggerimenti o supporto tecnico, utilizza la sezione commenti del prodotto sulla piattaforma o contatta direttamente lo sviluppatore. Aggiornamenti e miglioramenti sono resi disponibili regolarmente.

Avviso Legale

Questo strumento è destinato esclusivamente a scopi educativi e analitici e non costituisce una raccomandazione di investimento. Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dall'utilizzo di questo indicatore. Tutte le decisioni di investimento sono di esclusiva responsabilità dell'utente. Utilizzando questo prodotto, accetti questi termini, come stabilito dall'articolo 927 del Codice Civile Brasiliano.

Perché scegliere VALUE EDITION LIMITED?

Con la sua analisi dinamica e le impostazioni flessibili, VALUE EDITION LIMITED offre maggiore precisione e disciplina operativa. Innalza il livello dell'analisi tecnica e rafforza la coerenza del trader, diventando uno strumento essenziale per risultati solidi e professionali.



