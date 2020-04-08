MTF Chart PRO

MTF Chart PRO: Analisi Multi-Timeframe con Modelli, S/R e Avvisi

Panoramica

MTF Chart PRO è un indicatore avanzato per MetaTrader 4 che sovrappone candele personalizzabili da più timeframe direttamente sul tuo grafico attuale, consentendo un'analisi Multi-Timeframe (MTF) senza soluzione di continuità e senza dover cambiare finestra. Ideale per i trader di forex, azioni e criptovalute, combina la visualizzazione delle candele con linee di supporto/resistenza (S/R) integrate, livelli automatici di SL/TP, rilevamento di modelli di candele e avvisi configurabili. Ti permette di individuare trend, breakout e inversioni a colpo d'occhio, migliorando il tuo processo decisionale.

Caratteristiche Principali

  • Candele Multi-Timeframe: Mostra fino a tre timeframe (es. M15, H4, D1) con fusione automatica dell'opacità (100%, 50%, 20%) per una stratificazione chiara. Puoi attivare o disattivare ciascuno tramite pulsanti sul grafico. Supporta 21 timeframe, da M1 a MN, con colori, larghezze, corpi riempiti e stoppini incorniciati personalizzabili.

  • Linee di Supporto/Resistenza: Disegna livelli S/R ben visibili basati sui massimi/minimi delle candele precedenti per ogni timeframe, sempre a piena opacità per una facile visibilità.

  • Livelli SL/TP con Gestione del Rischio: Calcola e visualizza automaticamente i livelli di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) sui breakout, usando rapporti Rischio:Rendimento fissi (es. 1:2) o i successivi livelli S/R. Stili di linea, colori, larghezze ed etichette di prezzo sono personalizzabili.

  • Conferma di Breakout: Rileva i breakout S/R in tempo reale o dopo la chiusura della candela, con avvisi per evitare falsi segnali.

  • Rilevamento di Modelli di Candele: Identifica oltre 15 modelli come Doji, Hammer, Engulfing, Harami, Stella del Mattino/Sera e Tre Soldati/Corvi Neri. Mostra etichette, marcatori (frecce) e avvisi con indicatori rialzisti/ribassisti. La sensibilità per i rapporti del corpo, le ombre e i gap è regolabile.

  • Sistema di Avvisi: Notifiche complete per breakout e modelli tramite pop-up, suoni, notifiche push ed e-mail. Previene duplicati e consente di personalizzare i file audio.

  • Strumenti Aggiuntivi: Display OHLC (Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura), limiti di barre, un identificatore univoco per istanze multiple e aggiustamenti automatici dei timeframe per maggiore sicurezza.

Perché Scegliere MTF Chart PRO?

Questo indicatore semplifica il tuo flusso di lavoro integrando la visualizzazione MTF, gli strumenti di rischio e il riconoscimento dei modelli in un unico pacchetto potente. Individua la confluenza tra i timeframe, gestisci entrate/uscite con SL/TP precisi e ricevi avvisi istantanei su configurazioni ad alta probabilità. Ciò riduce il tempo di analisi e migliora il processo decisionale. È completamente personalizzabile per adattarsi a qualsiasi strategia, dallo scalping allo swing trading.

Testato per affidabilità su MT4, senza repainting e con un basso consumo di CPU. Scaricalo ora per elevare la tua analisi dei grafici!


