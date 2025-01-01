Operatore Switch

Confronta il valore di espressione con costanti in tutte le varianti case e passa il controllo all'operatore che corrisponde al valore dell' espressione. Ogni variante di case può essere contrassegnata con una costante intera, una costante letterale o un'espressione costante. L'espressione costante non può contenere variabili o chiamate di funzione. L' espressione dell'operatore switch deve essere di tipo integer – int oppure uint.

switch(expression)

{

case costante: operatori

case costante: operatori

...

default: oeratori

}

Gli operatori contrassegnati dall'etichetta default vengono eseguiti se nessuna delle costanti nell'operatore case è uguale al valore dell'espressione. La variante default non deve essere necessariamente dichiarata e non deve essere necessariamente l'ultima. Se nessuna delle costanti corrisponde al valore dell' espressione e la variante default non è disponibile, non vengono eseguite azioni.

La parola chiave case con una costante sono solo etichette, e se gli operatori vengono eseguiti per una certa variante case, il programma esegue ulteriormente gli operatori di tutte le varianti successive fino a che non si verifica l'operatore break. Permette di collegare una sequenza di operatori con diverse varianti.

Un'espressione costante è calcolata in fase di compilazione. Non ci sono due costanti in un operatore switch che possono avere lo stesso valore.

Esempi:

//--- Primo esempio

switch(x)

{

case 'A':

Print("CASE A");

break;

case 'B':

case 'C':

Print("CASE B or C");

break;

default:

Print("NOT A, B or C");

break;

}



//--- Secondo esempio

string res="";

int i=0;

switch(i)

{

case 1:

res=i;break;

default:

res="default";break;

case 2:

res=i;break;

case 3:

res=i;break;

}

Print(res);

/*

Result

default

*/

