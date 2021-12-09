Gli stili di Disegno in MQL5

Introduzione

Ci sono 6 stili di disegno in MQL4. E ci sono 18 stili di disegno in MQL5. Pertanto, potrebbe valere la pena scrivere un articolo per inserire gli stili di disegno di MQL5.

Stili di Disegno

In questo articolo, considereremo i dettagli degli stili di disegno in MQL5. Inoltre, creeremo un indicatore per dimostrare come utilizzare questi stili di disegno e per perfezionare la stampa.

In MQL4, non esiste il concetto di Plot, ma il primo parametro della funzione SetIndexStyle(), Line index, è equivalente a Plot index.

void SetIndexStyle( int index, int type, int style=EMPTY, int width=EMPTY, color clr= CLR_NONE )

In MQL4, ci sono solo 6 stili di disegno, oltre a DRAW_ZIGZAG necessitano di due buffer, gli altri 5 stili di disegno necessitano di un solo buffer.

Pertanto, in MQL4, il primo parametro della funzione SetIndexStyle() può essere facilmente interpretato come indice del buffer. Non è un problema se non usi DRAW_ZIGZAG. A proposito, hai visto gli indicatori MQL4 implementati con DRAW_ZIGZAG? Non li ho visti. (ZigZag.mq4 è implementato con DRAW_SECTION).

Confrontiamo gli stili di disegno in MQL4 e MQL5:





Tabella 1. Elenco degli stili di disegno in MQL4 e MQL5

Cosa vedi? In MQL5, sono stati aggiunti nuovi 12 stili di disegno e ci sono 8 nuovi stili di disegno con un buffer di colore. Non può essere usato genericamente come prima, il concetto di indice di linea viene troppo facilmente confuso.

Pertanto, MQL5 ti dà un Plot, è equivalente a Line in MQL4, che puoi disegnare nella finestra dell'indicatore.

Puoi tracciare non solo la linea in MQL5, quindi il nome è più accurato con Plot.

Buffer-Pattern

Qui, definiamo il concetto di Buffer-Pattern. Il Buffer-Pattern di uno stile di disegno è che ha bisogno del numero, del tipo e dell’organizzazione del Buffer.

Possiamo rappresentare il Buffer-Pattern dello stile di disegno con una stringa, la lettera D per DataBuffer, la lettera C per ColorBuffer, da sinistra a destra corrispondono al numero di indice da piccolo a grande.

Quindi, il Buffer-Pattern degli stili di disegno MQL5 viene presentato nella seguente tabella:





Tabella 2. Buffer-Pattern per stili di disegno in MQL5

Se hai più grafici nei tuoi indicatori, allora il Buffer-Pattern degli indicatori è disposto nell'ordine del Buffer-Pattern di questi Plot, l'indice del Buffer dovrebbe essere in ordine crescente quando chiami SetIndexBuffer().

Se hai utilizzato alcuni buffer ausiliari per salvare i dati temporanei richiesti dal calcolo, questi buffer ausiliari dovrebbero essere associati a SetIndexBuffer() e inseriti dopo tutto il buffer che può essere visualizzato.

Altrimenti...

Ho pubblicato un indicatore, DemoBufferPattern, per demo buffer-pattern. Provalo tu stesso.

L'indicatore DemoDrawType

Analizziamo l'indicatore DemoDrawType.

Figura 1. Parametri di input dell'indicatore

Figura 2. Parametri di input dell'indicatore (continua)



Figura 2. Parametri di input dell'indicatore (continua)

Ti consente di selezionare qualsiasi stile di disegno dal tab "Inputs" e impostare le varie proprietà di Plot.





Figura 3. Elenco degli stili di disegno

Pertanto, dobbiamo definire una variabile di input per ogni attributo e implementare una funzione per verificare la ragionevolezza di queste variabili.

Poiché le variabili di input non possono essere modificate nel programma, è inoltre necessario definire un insieme di variabili globali per contenere il valore della variabile di input verificata.

input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType = DRAW_LINE ; input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle = STYLE_SOLID ; input bool InpShowData = true; input uchar InpArrow = 159 ; input int InpArrowShift = - 10 ; input int InpDrawBegin = 10 ; input int InpShift = 10 ; input int InpLineWidth = 1 ; input int InpColorNum = 60 ; input color InpPlotColor = RoyalBlue ; input double InpEmptyValue = 0.0 ; input string InpLabel = "Value" ; input bool InpTestEmptyValue = false; ENUM_DRAW_TYPE iDrawType = DRAW_LINE ; ENUM_LINE_STYLE iLineStyle = STYLE_SOLID ; bool bShowData = true; uchar uArrow = 181 ; int iArrowShift = - 10 ; int iDrawBegin = 10 ; int iShift = 10 ; int iLineWidth = 1 ; int iColorNum = 60 ; color iPlotColor = RoyalBlue ; string sLabel = "" ; bool bTestEmptyValue = false; double dEmptyValue = EMPTY_VALUE ; bool checkInput() { if (InpDrawType< DRAW_NONE || InpDrawType> DRAW_COLOR_CANDLES ) return (false); else iDrawType = InpDrawType; if (InpLineStyle< STYLE_SOLID || InpLineStyle> STYLE_DASHDOTDOT ) return (false); else iLineStyle = InpLineStyle; bShowData = InpShowData; uArrow = InpArrow; iArrowShift = InpArrowShift; iDrawBegin = InpDrawBegin; iShift = InpShift; iLineWidth = InpLineWidth; iColorNum = InpColorNum; iPlotColor = InpPlotColor; dEmptyValue = InpEmptyValue; sLabel = InpLabel; bTestEmptyValue = InpTestEmptyValue; return (true); }

Gli esempi di tutti i 18 stili di disegno vengono presentati nelle figure 4-21:

Figura 4. Esempio di stile di disegno DRAW_NONE



Figura 5. Esempio di stile di disegno DRAW_LINE

Figura 6. Esempio di stile di disegno DRAW_HISTOGRAM

Figura 7. Esempio di stile di disegno DRAW_ARROW

Figura 8. Esempio di stile di disegno DRAW_SECTION

Figura 9. Esempio di stile di disegno DRAW_HISTOGRAM2

Figura 10. Esempio di stile di disegno DRAW_FILLING

Figura 11. Esempio di stile di disegno DRAW_ZIGZAG

Figura 12. Esempio di stile di disegno DRAW_BARS

Figura 13. Esempio di stile di disegno DRAW_CANDLES

Figura 14. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_LINE

Figura 15. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Figura 16. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_ARROW

Figura 17. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_SECTION

Figura 18. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Figura 19. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_ZIGZAG

Figura 20. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_BARS

Figura 21. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_CANDLES

Come Approcciarsi al Valore Empty

I diversi stili di disegno mostrano i diversi grafici, quindi richiedono i diversi Buffer-Pattern.

Oltre ai diversi Buffer-Pattern, la più grande differenza tra gli stili di disegno è come si avvicina ai valori empty.

Quindi, ho aggiunto un parametro di input che consente di inserire un valore vuoto. Perché lo scopo di questo indicatore è dimostrare DrawType, quindi, semplicemente un tempo per impostare parte del valore nullo.

In base alla differenza di approccio ai valori vuoti, tutti gli stili di disegno possono essere suddivisi in tre categorie:





Tabella 3. Stili di disegno divisi per categorie



Gli esempi presentati nelle figure 22-29.

Figura 22. Esempio di stile di disegno DRAW_LINE (con valori vuoti)



Figura 23. Esempio di stile di disegno DRAW_SECTION (con valori vuoti)

Figura 24. Esempio di stile di disegno DRAW_HISTOGRAM2 (con valori vuoti)

Figura 25. Esempio di stile di disegno DRAW_BARS (con valori vuoti)

Figura 26. Esempio di stile di disegno DRAW_FILLING (con valori vuoti)

Figura 27. Esempio di stile di disegno DRAW_ZIGZAG (con valori vuoti)

Figura 28. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_ARROW (con valori vuoti)

Figura 29. Esempio di stile di disegno DRAW_COLOR_CANDLES (con valori vuoti)

Il codice sorgente completo dell'indicatore:

#property copyright "2010, Loong@forum.mql4.com" #property link "http://login.mql5.com/en/users/Loong" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 1 #property indicator_buffers 5 struct SLoongDrawType { ENUM_DRAW_TYPE eDrawType; int iDrawType; int iNumBufferData; int iNumBufferColor; string sDrawType; string sDrawTypeDescription; }; const SLoongDrawType caDrawType[]= { { DRAW_NONE , 0 , 1 , 0 , "DRAW_NONE" , "Not drawn" }, { DRAW_LINE , 1 , 1 , 0 , "DRAW_LINE" , "Line" }, { DRAW_HISTOGRAM , 2 , 1 , 0 , "DRAW_HISTOGRAM" , "Histogram from the zero line" }, { DRAW_ARROW , 3 , 1 , 0 , "DRAW_ARROW" , "Drawing arrows" }, { DRAW_SECTION , 4 , 1 , 0 , "DRAW_SECTION" , "Section" }, { DRAW_HISTOGRAM2 , 5 , 2 , 0 , "DRAW_HISTOGRAM2" , "Histogram of the two indicator buffers" }, { DRAW_ZIGZAG , 6 , 2 , 0 , "DRAW_ZIGZAG" , "Style Zigzag allows vertical section on the bar" }, { DRAW_FILLING , 7 , 2 , 0 , "DRAW_FILLING" , "Color fill between the two levels" }, { DRAW_BARS , 8 , 4 , 0 , "DRAW_BARS" , "Display as a sequence of bars" }, { DRAW_CANDLES , 9 , 4 , 0 , "DRAW_CANDLES" , "Display as a sequence of candlesticks" }, { DRAW_COLOR_LINE , 10 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_LINE" , "Multicolored line" }, { DRAW_COLOR_HISTOGRAM , 11 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_HISTOGRAM" , "Multicolored histogram from the zero line" }, { DRAW_COLOR_ARROW , 12 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_ARROW" , "Drawing multicolored arrows" }, { DRAW_COLOR_SECTION , 13 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_SECTION" , "Multicolored section" }, { DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 , 14 , 2 , 1 , "DRAW_COLOR_HISTOGRAM2" , "Multicolored histogram of the two indicator buffers" }, { DRAW_COLOR_ZIGZAG , 15 , 2 , 1 , "DRAW_COLOR_ZIGZAG" , "Multicolored ZigZag" }, { DRAW_COLOR_BARS , 16 , 4 , 1 , "DRAW_COLOR_BARS" , "Multicolored bars" }, { DRAW_COLOR_CANDLES , 17 , 4 , 1 , "DRAW_COLOR_CANDLES" , "Multicolored candlesticks" } }; input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType = DRAW_LINE ; input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle = STYLE_SOLID ; input bool InpShowData = true; input uchar InpArrow = 159 ; input int InpArrowShift = - 10 ; input int InpDrawBegin = 10 ; input int InpShift = 10 ; input int InpLineWidth = 1 ; input int InpColorNum = 60 ; input color InpPlotColor = RoyalBlue ; input double InpEmptyValue = 0.0 ; input string InpLabel = "Value" ; input bool InpTestEmptyValue = false; ENUM_DRAW_TYPE iDrawType = DRAW_LINE ; ENUM_LINE_STYLE iLineStyle = STYLE_SOLID ; bool bShowData = true; uchar uArrow = 181 ; int iArrowShift = - 10 ; int iDrawBegin = 10 ; int iShift = 10 ; int iLineWidth = 1 ; int iColorNum = 60 ; color iPlotColor = RoyalBlue ; string sLabel = "" ; bool bTestEmptyValue = false; double dEmptyValue = EMPTY_VALUE ; double DC[]; double D1[]; double D2[]; double D3[]; double D4[]; bool checkInput() { if (InpDrawType< DRAW_NONE || InpDrawType> DRAW_COLOR_CANDLES ) return (false); else iDrawType=InpDrawType; if (InpLineStyle< STYLE_SOLID || InpLineStyle> STYLE_DASHDOTDOT ) return (false); else iLineStyle=InpLineStyle; bShowData =InpShowData; uArrow=InpArrow; iArrowShift = InpArrowShift; iDrawBegin = InpDrawBegin; iShift = InpShift; iLineWidth = InpLineWidth; iColorNum = InpColorNum; iPlotColor = InpPlotColor; dEmptyValue=InpEmptyValue; sLabel=InpLabel; bTestEmptyValue=InpTestEmptyValue; return (true); } int ColorInc6section( int i, int iBase= 63 , int iI= 0xFF ) { int id = ( int ) MathFloor (( double )iBase/ 6.0 ); int ip = ( int ) MathFloor (( double )iI/id); int MA_Rinc= 0 ; int MA_Ginc= 0 ; int MA_Binc= 0 ; color iColor= 0 ; if (i<= 0 ) {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 1 *id) {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= ip; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 2 *id) {iColor = 257 *iI; MA_Rinc=-ip; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 3 *id) {iColor = 256 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= ip;} else if (i< 4 *id) {iColor = 65792 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc=-ip; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 5 *id) {iColor = 65536 *iI; MA_Rinc= ip; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 6 *id) {iColor = 65537 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc=-ip;} else {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} int iColorInc=(MA_Rinc+ 256 *MA_Ginc+ 65536 *MA_Binc); return iColor+iColorInc*(i%id); } void SetPlotColorIndexes( int plot_index) { int iIllumination= 0xFF ; PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_COLOR_INDEXES ,iColorNum); for ( int i= 0 ;i<iColorNum;i++) PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_LINE_COLOR ,i,ColorInc6section(i,iColorNum,iIllumination)); } bool SetPlotProperties() { PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,iDrawType); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_STYLE ,iLineStyle); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,iShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA ,bShowData); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,iDrawBegin); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_WIDTH ,iLineWidth); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE ,dEmptyValue); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,sLabel); switch (iDrawType) { case DRAW_COLOR_ARROW : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW ,uArrow); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,iArrowShift); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_ARROW : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW ,uArrow); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,iArrowShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_LINE : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : case DRAW_COLOR_SECTION : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_NONE : case DRAW_LINE : case DRAW_HISTOGRAM : case DRAW_SECTION : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : case DRAW_COLOR_ZIGZAG : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_HISTOGRAM2 : case DRAW_ZIGZAG : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_FILLING : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,D3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,D4, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,D3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,D4, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; } return (true); } int OnInit () { bool bInitBuffer=true; if (bInitBuffer) { ArrayInitialize (D1,dEmptyValue); ArrayInitialize (D2,dEmptyValue); ArrayInitialize (D3,dEmptyValue); ArrayInitialize (D4,dEmptyValue); ArrayInitialize (DC,dEmptyValue); } checkInput(); SetPlotProperties(); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "DemoDrawType : " +caDrawType[iDrawType].sDrawType); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i= 0 ; if (i<prev_calculated) i=prev_calculated- 1 ; while (i<rates_total) { switch (iDrawType) { case DRAW_COLOR_LINE : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_LINE : case DRAW_NONE : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=high[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else D1[i]=close[i]; break ; case DRAW_COLOR_SECTION : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_SECTION : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=close[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else D1[i]=close[i]; break ; case DRAW_FILLING : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_ZIGZAG : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_ZIGZAG : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=high[i]; else D1[i]=dEmptyValue; if (i% 5 == 4 )D2[i]=low[i]; else D2[i]=dEmptyValue; } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_ARROW : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_ARROW : case DRAW_HISTOGRAM : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=close[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else { D1[i]=close[i]; } break ; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_HISTOGRAM2 : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=open[i]; D2[i]=high[i]; D3[i]=low[i]; D4[i]=close[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; D3[i]=dEmptyValue; D4[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=open[i]; D2[i]=high[i]; D3[i]=low[i]; D4[i]=close[i]; } break ; } i++; } return (rates_total); }

Risposte Preparate Prima delle tue Domande

D: Non traccia nulla.

R: Lo scopo di questo indicatore è quello di farti provare tutti gli stili di disegno senza scrivere codice. Quindi, se inserisci i parametri sbagliati, non traccerà e non deve creare confusione.

D: Il caDrawType[] sembra inutile, usava solo la stringa del nome di DrawType?

R: Ok, lo ammetto, questa è la mia pigra copia altrove del passato. caDrawType[] in alcuni casi molto utile, ma lo analizzeremo nel prossimo articolo.

Conclusione

Puoi disegnare tutto ciò che volevi disegnare.

Che il Codice sia con te.