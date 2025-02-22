CotationsSections
Devises / MBIN
MBIN: Merchants Bancorp

32.22 USD 0.78 (2.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MBIN a changé de -2.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.15 et à un maximum de 33.05.

Suivez la dynamique Merchants Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
32.15 33.05
Range Annuel
27.25 46.78
Clôture Précédente
33.00
Ouverture
33.05
Bid
32.22
Ask
32.52
Plus Bas
32.15
Plus Haut
33.05
Volume
315
Changement quotidien
-2.36%
Changement Mensuel
0.66%
Changement à 6 Mois
-14.69%
Changement Annuel
-27.76%
20 septembre, samedi