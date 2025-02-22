Devises / MBIN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MBIN: Merchants Bancorp
32.22 USD 0.78 (2.36%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MBIN a changé de -2.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.15 et à un maximum de 33.05.
Suivez la dynamique Merchants Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBIN Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Merchants Bancorp stock
- Merchants Bancorp Preferreds: Yield Opportunity Or Value Trap? (NASDAQ:MBIN)
- Merchants Bancorp stock price target lowered to $40 at Raymond James
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- Merchants Bancorp shares fall as Q2 earnings miss estimates
- Merchants Bancorp earnings missed by $0.52, revenue topped estimates
- Midland States Bancorp (MSBI) Q2 Earnings Miss Estimates
- Analysts Estimate Merchants Bancorp (MBIN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Merchants Bancorp: Shifting Away From Common Shares To Its Newest Preferred Share (MBIN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
32.15 33.05
Range Annuel
27.25 46.78
- Clôture Précédente
- 33.00
- Ouverture
- 33.05
- Bid
- 32.22
- Ask
- 32.52
- Plus Bas
- 32.15
- Plus Haut
- 33.05
- Volume
- 315
- Changement quotidien
- -2.36%
- Changement Mensuel
- 0.66%
- Changement à 6 Mois
- -14.69%
- Changement Annuel
- -27.76%
20 septembre, samedi