Währungen / MBIN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MBIN: Merchants Bancorp
33.00 USD 1.43 (4.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBIN hat sich für heute um 4.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.99 bis zu einem Hoch von 33.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Merchants Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBIN News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Merchants Bancorp stock
- Merchants Bancorp Preferreds: Yield Opportunity Or Value Trap? (NASDAQ:MBIN)
- Merchants Bancorp stock price target lowered to $40 at Raymond James
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- Merchants Bancorp shares fall as Q2 earnings miss estimates
- Merchants Bancorp earnings missed by $0.52, revenue topped estimates
- Midland States Bancorp (MSBI) Q2 Earnings Miss Estimates
- Analysts Estimate Merchants Bancorp (MBIN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Merchants Bancorp: Shifting Away From Common Shares To Its Newest Preferred Share (MBIN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
31.99 33.05
Jahresspanne
27.25 46.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.57
- Eröffnung
- 32.11
- Bid
- 33.00
- Ask
- 33.30
- Tief
- 31.99
- Hoch
- 33.05
- Volumen
- 352
- Tagesänderung
- 4.53%
- Monatsänderung
- 3.09%
- 6-Monatsänderung
- -12.63%
- Jahresänderung
- -26.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K