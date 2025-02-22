FiyatlarBölümler
MBIN
MBIN: Merchants Bancorp

32.22 USD 0.78 (2.36%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MBIN fiyatı bugün -2.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.15 ve Yüksek fiyatı olarak 33.05 aralığında işlem gördü.

Merchants Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
32.15 33.05
Yıllık aralık
27.25 46.78
Önceki kapanış
33.00
Açılış
33.05
Satış
32.22
Alış
32.52
Düşük
32.15
Yüksek
33.05
Hacim
315
Günlük değişim
-2.36%
Aylık değişim
0.66%
6 aylık değişim
-14.69%
Yıllık değişim
-27.76%
