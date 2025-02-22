货币 / MBIN
MBIN: Merchants Bancorp
31.94 USD 0.46 (1.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBIN汇率已更改1.46%。当日，交易品种以低点31.43和高点32.22进行交易。
关注Merchants Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
31.43 32.22
年范围
27.25 46.78
- 前一天收盘价
- 31.48
- 开盘价
- 31.49
- 卖价
- 31.94
- 买价
- 32.24
- 最低价
- 31.43
- 最高价
- 32.22
- 交易量
- 72
- 日变化
- 1.46%
- 月变化
- -0.22%
- 6个月变化
- -15.44%
- 年变化
- -28.39%
