Moedas / MBIN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MBIN: Merchants Bancorp
32.47 USD 0.90 (2.85%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MBIN para hoje mudou para 2.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.99 e o mais alto foi 32.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Merchants Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBIN Notícias
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Merchants Bancorp stock
- Merchants Bancorp Preferreds: Yield Opportunity Or Value Trap? (NASDAQ:MBIN)
- Merchants Bancorp stock price target lowered to $40 at Raymond James
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- Merchants Bancorp shares fall as Q2 earnings miss estimates
- Merchants Bancorp earnings missed by $0.52, revenue topped estimates
- Midland States Bancorp (MSBI) Q2 Earnings Miss Estimates
- Analysts Estimate Merchants Bancorp (MBIN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Merchants Bancorp: Shifting Away From Common Shares To Its Newest Preferred Share (MBIN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Faixa diária
31.99 32.94
Faixa anual
27.25 46.78
- Fechamento anterior
- 31.57
- Open
- 32.11
- Bid
- 32.47
- Ask
- 32.77
- Low
- 31.99
- High
- 32.94
- Volume
- 69
- Mudança diária
- 2.85%
- Mudança mensal
- 1.44%
- Mudança de 6 meses
- -14.03%
- Mudança anual
- -27.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh