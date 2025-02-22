通貨 / MBIN
MBIN: Merchants Bancorp
33.00 USD 1.43 (4.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MBINの今日の為替レートは、4.53%変化しました。日中、通貨は1あたり31.99の安値と33.05の高値で取引されました。
Merchants Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
31.99 33.05
1年のレンジ
27.25 46.78
- 以前の終値
- 31.57
- 始値
- 32.11
- 買値
- 33.00
- 買値
- 33.30
- 安値
- 31.99
- 高値
- 33.05
- 出来高
- 352
- 1日の変化
- 4.53%
- 1ヶ月の変化
- 3.09%
- 6ヶ月の変化
- -12.63%
- 1年の変化
- -26.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K