通貨 / MBIN
MBIN: Merchants Bancorp

33.00 USD 1.43 (4.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MBINの今日の為替レートは、4.53%変化しました。日中、通貨は1あたり31.99の安値と33.05の高値で取引されました。

Merchants Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
31.99 33.05
1年のレンジ
27.25 46.78
以前の終値
31.57
始値
32.11
買値
33.00
買値
33.30
安値
31.99
高値
33.05
出来高
352
1日の変化
4.53%
1ヶ月の変化
3.09%
6ヶ月の変化
-12.63%
1年の変化
-26.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K