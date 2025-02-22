Валюты / MBIN
MBIN: Merchants Bancorp
31.48 USD 0.74 (2.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBIN за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.16, а максимальная — 32.20.
Следите за динамикой Merchants Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.16 32.20
Годовой диапазон
27.25 46.78
- Предыдущее закрытие
- 32.22
- Open
- 32.20
- Bid
- 31.48
- Ask
- 31.78
- Low
- 31.16
- High
- 32.20
- Объем
- 498
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- -1.66%
- 6-месячное изменение
- -16.65%
- Годовое изменение
- -29.42%
