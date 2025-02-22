통화 / MBIN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MBIN: Merchants Bancorp
32.22 USD 0.78 (2.36%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MBIN 환율이 오늘 -2.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.15이고 고가는 33.05이었습니다.
Merchants Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBIN News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Merchants Bancorp stock
- Merchants Bancorp Preferreds: Yield Opportunity Or Value Trap? (NASDAQ:MBIN)
- Merchants Bancorp stock price target lowered to $40 at Raymond James
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Merchants Bancorp (MBIN) Q2 Earnings Miss Estimates
- Merchants Bancorp shares fall as Q2 earnings miss estimates
- Merchants Bancorp earnings missed by $0.52, revenue topped estimates
- Midland States Bancorp (MSBI) Q2 Earnings Miss Estimates
- Analysts Estimate Merchants Bancorp (MBIN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Merchants Bancorp: Shifting Away From Common Shares To Its Newest Preferred Share (MBIN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- 54 Upcoming Dividend Increases, Including A King
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
일일 변동 비율
32.15 33.05
년간 변동
27.25 46.78
- 이전 종가
- 33.00
- 시가
- 33.05
- Bid
- 32.22
- Ask
- 32.52
- 저가
- 32.15
- 고가
- 33.05
- 볼륨
- 315
- 일일 변동
- -2.36%
- 월 변동
- 0.66%
- 6개월 변동
- -14.69%
- 년간 변동율
- -27.76%
20 9월, 토요일