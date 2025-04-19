Devises / LGH
LGH: HCM Defender 500 Index ETF
60.61 USD 0.52 (0.87%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LGH a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.12 et à un maximum de 60.61.
Suivez la dynamique HCM Defender 500 Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
60.12 60.61
Range Annuel
44.26 60.61
- Clôture Précédente
- 60.09
- Ouverture
- 60.14
- Bid
- 60.61
- Ask
- 60.91
- Plus Bas
- 60.12
- Plus Haut
- 60.61
- Volume
- 44
- Changement quotidien
- 0.87%
- Changement Mensuel
- 6.71%
- Changement à 6 Mois
- 25.67%
- Changement Annuel
- 20.54%
