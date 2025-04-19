CotationsSections
LGH: HCM Defender 500 Index ETF

60.61 USD 0.52 (0.87%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LGH a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.12 et à un maximum de 60.61.

Suivez la dynamique HCM Defender 500 Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
60.12 60.61
Range Annuel
44.26 60.61
Clôture Précédente
60.09
Ouverture
60.14
Bid
60.61
Ask
60.91
Plus Bas
60.12
Plus Haut
60.61
Volume
44
Changement quotidien
0.87%
Changement Mensuel
6.71%
Changement à 6 Mois
25.67%
Changement Annuel
20.54%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%