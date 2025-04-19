КотировкиРазделы
LGH: HCM Defender 500 Index ETF

60.61 USD 0.52 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LGH за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.12, а максимальная — 60.61.

Следите за динамикой HCM Defender 500 Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
60.12 60.61
Годовой диапазон
44.26 60.61
Предыдущее закрытие
60.09
Open
60.14
Bid
60.61
Ask
60.91
Low
60.12
High
60.61
Объем
44
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
6.71%
6-месячное изменение
25.67%
Годовое изменение
20.54%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-450.170 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%