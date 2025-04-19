Валюты / LGH
LGH: HCM Defender 500 Index ETF
60.61 USD 0.52 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LGH за сегодня изменился на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.12, а максимальная — 60.61.
Следите за динамикой HCM Defender 500 Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
60.12 60.61
Годовой диапазон
44.26 60.61
- Предыдущее закрытие
- 60.09
- Open
- 60.14
- Bid
- 60.61
- Ask
- 60.91
- Low
- 60.12
- High
- 60.61
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 6.71%
- 6-месячное изменение
- 25.67%
- Годовое изменение
- 20.54%
