LGH: HCM Defender 500 Index ETF

60.61 USD 0.52 (0.87%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LGH de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.12, mientras que el máximo ha alcanzado 60.61.

Siga la dinámica de la pareja de divisas HCM Defender 500 Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
60.12 60.61
Rango anual
44.26 60.61
Cierres anteriores
60.09
Open
60.14
Bid
60.61
Ask
60.91
Low
60.12
High
60.61
Volumen
44
Cambio diario
0.87%
Cambio mensual
6.71%
Cambio a 6 meses
25.67%
Cambio anual
20.54%
