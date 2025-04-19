通貨 / LGH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LGH: HCM Defender 500 Index ETF
60.61 USD 0.52 (0.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LGHの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり60.12の安値と60.61の高値で取引されました。
HCM Defender 500 Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGH News
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- RPAR: Tactical ETF With A Very Long-Term Strategy (NYSEARCA:RPAR)
- CGBL: Multi-Asset ETF With A Good Start (NYSEARCA:CGBL)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
1日のレンジ
60.12 60.61
1年のレンジ
44.26 60.61
- 以前の終値
- 60.09
- 始値
- 60.14
- 買値
- 60.61
- 買値
- 60.91
- 安値
- 60.12
- 高値
- 60.61
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- 0.87%
- 1ヶ月の変化
- 6.71%
- 6ヶ月の変化
- 25.67%
- 1年の変化
- 20.54%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-450.170 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%