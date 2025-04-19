报价部分
货币 / LGH
回到股票

LGH: HCM Defender 500 Index ETF

60.61 USD 0.52 (0.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日LGH汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点60.12和高点60.61进行交易。

关注HCM Defender 500 Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LGH新闻

日范围
60.12 60.61
年范围
44.26 60.61
前一天收盘价
60.09
开盘价
60.14
卖价
60.61
买价
60.91
最低价
60.12
最高价
60.61
交易量
44
日变化
0.87%
月变化
6.71%
6个月变化
25.67%
年变化
20.54%
23 九月, 星期二
12:30
USD
经常帐
实际值
预测值
$​-406.051 B
前值
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
预测值
4.04 M
前值
4.01 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
预测值
-2.0%
前值
2.0%
16:35
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
2年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.641%