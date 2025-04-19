货币 / LGH
LGH: HCM Defender 500 Index ETF
60.61 USD 0.52 (0.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LGH汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点60.12和高点60.61进行交易。
关注HCM Defender 500 Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGH新闻
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- RPAR: Tactical ETF With A Very Long-Term Strategy (NYSEARCA:RPAR)
- CGBL: Multi-Asset ETF With A Good Start (NYSEARCA:CGBL)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
日范围
60.12 60.61
年范围
44.26 60.61
- 前一天收盘价
- 60.09
- 开盘价
- 60.14
- 卖价
- 60.61
- 买价
- 60.91
- 最低价
- 60.12
- 最高价
- 60.61
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- 6.71%
- 6个月变化
- 25.67%
- 年变化
- 20.54%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-450.170 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%