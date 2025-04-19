QuotazioniSezioni
LGH
LGH: HCM Defender 500 Index ETF

60.61 USD 0.52 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LGH ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.12 e ad un massimo di 60.61.

Segui le dinamiche di HCM Defender 500 Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
60.12 60.61
Intervallo Annuale
44.26 60.61
Chiusura Precedente
60.09
Apertura
60.14
Bid
60.61
Ask
60.91
Minimo
60.12
Massimo
60.61
Volume
44
Variazione giornaliera
0.87%
Variazione Mensile
6.71%
Variazione Semestrale
25.67%
Variazione Annuale
20.54%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%