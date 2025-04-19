Valute / LGH
LGH: HCM Defender 500 Index ETF
60.61 USD 0.52 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LGH ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.12 e ad un massimo di 60.61.
Segui le dinamiche di HCM Defender 500 Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGH News
Intervallo Giornaliero
60.12 60.61
Intervallo Annuale
44.26 60.61
- Chiusura Precedente
- 60.09
- Apertura
- 60.14
- Bid
- 60.61
- Ask
- 60.91
- Minimo
- 60.12
- Massimo
- 60.61
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- 0.87%
- Variazione Mensile
- 6.71%
- Variazione Semestrale
- 25.67%
- Variazione Annuale
- 20.54%
23 settembre, martedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-450.170 B
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%