Dövizler / LGH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LGH: HCM Defender 500 Index ETF
60.61 USD 0.52 (0.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LGH fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.12 ve Yüksek fiyatı olarak 60.61 aralığında işlem gördü.
HCM Defender 500 Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGH haberleri
- These 15 stocks have beaten the S&P 500 this year — while getting cheaper in the process
- RPAR: Tactical ETF With A Very Long-Term Strategy (NYSEARCA:RPAR)
- CGBL: Multi-Asset ETF With A Good Start (NYSEARCA:CGBL)
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Günlük aralık
60.12 60.61
Yıllık aralık
44.26 60.61
- Önceki kapanış
- 60.09
- Açılış
- 60.14
- Satış
- 60.61
- Alış
- 60.91
- Düşük
- 60.12
- Yüksek
- 60.61
- Hacim
- 44
- Günlük değişim
- 0.87%
- Aylık değişim
- 6.71%
- 6 aylık değişim
- 25.67%
- Yıllık değişim
- 20.54%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%