FiyatlarBölümler
Dövizler / LGH
Geri dön - Hisse senetleri

LGH: HCM Defender 500 Index ETF

60.61 USD 0.52 (0.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LGH fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.12 ve Yüksek fiyatı olarak 60.61 aralığında işlem gördü.

HCM Defender 500 Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LGH haberleri

Günlük aralık
60.12 60.61
Yıllık aralık
44.26 60.61
Önceki kapanış
60.09
Açılış
60.14
Satış
60.61
Alış
60.91
Düşük
60.12
Yüksek
60.61
Hacim
44
Günlük değişim
0.87%
Aylık değişim
6.71%
6 aylık değişim
25.67%
Yıllık değişim
20.54%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%