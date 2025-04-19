KurseKategorien
LGH: HCM Defender 500 Index ETF

60.61 USD 0.52 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LGH hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.12 bis zu einem Hoch von 60.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die HCM Defender 500 Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
60.12 60.61
Jahresspanne
44.26 60.61
Vorheriger Schlusskurs
60.09
Eröffnung
60.14
Bid
60.61
Ask
60.91
Tief
60.12
Hoch
60.61
Volumen
44
Tagesänderung
0.87%
Monatsänderung
6.71%
6-Monatsänderung
25.67%
Jahresänderung
20.54%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%