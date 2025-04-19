Währungen / LGH
LGH: HCM Defender 500 Index ETF
60.61 USD 0.52 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LGH hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.12 bis zu einem Hoch von 60.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die HCM Defender 500 Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
60.12 60.61
Jahresspanne
44.26 60.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.09
- Eröffnung
- 60.14
- Bid
- 60.61
- Ask
- 60.91
- Tief
- 60.12
- Hoch
- 60.61
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- 0.87%
- Monatsänderung
- 6.71%
- 6-Monatsänderung
- 25.67%
- Jahresänderung
- 20.54%
