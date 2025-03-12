CotationsSections
Devises / DVY
DVY: iShares Select Dividend ETF

140.98 USD 0.44 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DVY a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.96 et à un maximum de 142.00.

Suivez la dynamique iShares Select Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DVY aujourd'hui ?

L'action iShares Select Dividend ETF est cotée à 140.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.31%, a clôturé hier à 141.42 et son volume d'échange a atteint 215. Le graphique en temps réel du cours de DVY présente ces mises à jour.

L'action iShares Select Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Select Dividend ETF est actuellement valorisé à 140.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DVY.

Comment acheter des actions DVY ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Select Dividend ETF au cours actuel de 140.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 140.98 ou de 141.28, le 215 et le -0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DVY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DVY ?

Investir dans iShares Select Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 115.94 - 144.09 et le prix actuel 140.98. Beaucoup comparent -0.04% et 5.07% avant de passer des ordres à 140.98 ou 141.28. Consultez le graphique du cours de DVY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Select Dividend ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Select Dividend ETF l'année dernière était 144.09. Au cours de 115.94 - 144.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 141.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Select Dividend ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Select Dividend ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Select Dividend ETF (DVY) sur l'année a été 115.94. Sa comparaison avec 140.98 et 115.94 - 144.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DVY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DVY a-t-elle été divisée ?

iShares Select Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 141.42 et 4.43% après les opérations sur titres.

Range quotidien
140.96 142.00
Range Annuel
115.94 144.09
Clôture Précédente
141.42
Ouverture
141.17
Bid
140.98
Ask
141.28
Plus Bas
140.96
Plus Haut
142.00
Volume
215
Changement quotidien
-0.31%
Changement Mensuel
-0.04%
Changement à 6 Mois
5.07%
Changement Annuel
4.43%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8