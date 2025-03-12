- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DVY: iShares Select Dividend ETF
Курс DVY за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.96, а максимальная — 142.00.
Следите за динамикой iShares Select Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DVY
- Should iShares Select Dividend ETF (DVY) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is iShares Select Dividend ETF (DVY) a Strong ETF Right Now?
- DVY: A Defensive Play With Competitive Dividend Yields (NASDAQ:DVY)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- ETFs in Focus as U.S. Economy Rebounds in Q2
- How You Can Profit During the Worst Month of the Year
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- SPYD: Everything You Need To Know About This High-Yield ETF (NYSEARCA:SPYD)
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- DVY Is a Popular Dividend ETF for Passive Income. But Is It the Best?
- DVY: A Deep Dive Into This Blue Chip Dividend ETF (NASDAQ:DVY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Risk Averse? A 3-Fund Portfolio For A Balance Of Income And Growth
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- FTDS: Why First Trust's Dividend Strength ETF Is Not Worth Owning (NASDAQ:FTDS)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- 'How I Would Invest $1,000,000 In Retirement': A Critical Analysis
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVY сегодня?
iShares Select Dividend ETF (DVY) сегодня оценивается на уровне 140.98. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 141.42, а торговый объем достиг 215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Select Dividend ETF?
iShares Select Dividend ETF в настоящее время оценивается в 140.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.43% и USD. Отслеживайте движения DVY на графике в реальном времени.
Как купить акции DVY?
Вы можете купить акции iShares Select Dividend ETF (DVY) по текущей цене 140.98. Ордера обычно размещаются около 140.98 или 141.28, тогда как 215 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVY?
Инвестирование в iShares Select Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 115.94 - 144.09 и текущей цены 140.98. Многие сравнивают -0.04% и 5.07% перед размещением ордеров на 140.98 или 141.28. Изучайте ежедневные изменения цены DVY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Select Dividend ETF?
Самая высокая цена iShares Select Dividend ETF (DVY) за последний год составила 144.09. Акции заметно колебались в пределах 115.94 - 144.09, сравнение с 141.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Select Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Select Dividend ETF?
Самая низкая цена iShares Select Dividend ETF (DVY) за год составила 115.94. Сравнение с текущими 140.98 и 115.94 - 144.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVY?
В прошлом iShares Select Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 141.42 и 4.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 141.42
- Open
- 141.17
- Bid
- 140.98
- Ask
- 141.28
- Low
- 140.96
- High
- 142.00
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- 5.07%
- Годовое изменение
- 4.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8