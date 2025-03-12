КотировкиРазделы
DVY: iShares Select Dividend ETF

140.98 USD 0.44 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DVY за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.96, а максимальная — 142.00.

Следите за динамикой iShares Select Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVY сегодня?

iShares Select Dividend ETF (DVY) сегодня оценивается на уровне 140.98. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 141.42, а торговый объем достиг 215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Select Dividend ETF?

iShares Select Dividend ETF в настоящее время оценивается в 140.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.43% и USD. Отслеживайте движения DVY на графике в реальном времени.

Как купить акции DVY?

Вы можете купить акции iShares Select Dividend ETF (DVY) по текущей цене 140.98. Ордера обычно размещаются около 140.98 или 141.28, тогда как 215 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVY?

Инвестирование в iShares Select Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 115.94 - 144.09 и текущей цены 140.98. Многие сравнивают -0.04% и 5.07% перед размещением ордеров на 140.98 или 141.28. Изучайте ежедневные изменения цены DVY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Select Dividend ETF?

Самая высокая цена iShares Select Dividend ETF (DVY) за последний год составила 144.09. Акции заметно колебались в пределах 115.94 - 144.09, сравнение с 141.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Select Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Select Dividend ETF?

Самая низкая цена iShares Select Dividend ETF (DVY) за год составила 115.94. Сравнение с текущими 140.98 и 115.94 - 144.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVY?

В прошлом iShares Select Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 141.42 и 4.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
140.96 142.00
Годовой диапазон
115.94 144.09
Предыдущее закрытие
141.42
Open
141.17
Bid
140.98
Ask
141.28
Low
140.96
High
142.00
Объем
215
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
-0.04%
6-месячное изменение
5.07%
Годовое изменение
4.43%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8