DVY: iShares Select Dividend ETF

141.05 USD 0.37 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DVY汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点140.75和高点142.00进行交易。

关注iShares Select Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DVY新闻

常见问题解答

DVY股票今天的价格是多少？

iShares Select Dividend ETF股票今天的定价为141.05。它在-0.26%范围内交易，昨天的收盘价为141.42，交易量达到475。DVY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Select Dividend ETF股票是否支付股息？

iShares Select Dividend ETF目前的价值为141.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.48%和USD。实时查看图表以跟踪DVY走势。

如何购买DVY股票？

您可以以141.05的当前价格购买iShares Select Dividend ETF股票。订单通常设置在141.05或141.35附近，而475和-0.09%显示市场活动。立即关注DVY的实时图表更新。

如何投资DVY股票？

投资iShares Select Dividend ETF需要考虑年度范围115.94 - 144.09和当前价格141.05。许多人在以141.05或141.35下订单之前，会比较0.01%和。实时查看DVY价格图表，了解每日变化。

iShares Select Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Select Dividend ETF的最高价格是144.09。在115.94 - 144.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Select Dividend ETF的绩效。

iShares Select Dividend ETF股票的最低价格是多少？

iShares Select Dividend ETF（DVY）的最低价格为115.94。将其与当前的141.05和115.94 - 144.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVY股票是什么时候拆分的？

iShares Select Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、141.42和4.48%中可见。

日范围
140.75 142.00
年范围
115.94 144.09
前一天收盘价
141.42
开盘价
141.17
卖价
141.05
买价
141.35
最低价
140.75
最高价
142.00
交易量
475
日变化
-0.26%
月变化
0.01%
6个月变化
5.12%
年变化
4.48%
