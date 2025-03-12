DVY: iShares Select Dividend ETF
今日DVY汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点140.75和高点142.00进行交易。
关注iShares Select Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVY新闻
- Should iShares Select Dividend ETF (DVY) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is iShares Select Dividend ETF (DVY) a Strong ETF Right Now?
- DVY: A Defensive Play With Competitive Dividend Yields (NASDAQ:DVY)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- ETFs in Focus as U.S. Economy Rebounds in Q2
- How You Can Profit During the Worst Month of the Year
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- SPYD: Everything You Need To Know About This High-Yield ETF (NYSEARCA:SPYD)
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- DVY Is a Popular Dividend ETF for Passive Income. But Is It the Best?
- DVY: A Deep Dive Into This Blue Chip Dividend ETF (NASDAQ:DVY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Risk Averse? A 3-Fund Portfolio For A Balance Of Income And Growth
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- FTDS: Why First Trust's Dividend Strength ETF Is Not Worth Owning (NASDAQ:FTDS)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- 'How I Would Invest $1,000,000 In Retirement': A Critical Analysis
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
常见问题解答
DVY股票今天的价格是多少？
iShares Select Dividend ETF股票今天的定价为141.05。它在-0.26%范围内交易，昨天的收盘价为141.42，交易量达到475。DVY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Select Dividend ETF股票是否支付股息？
iShares Select Dividend ETF目前的价值为141.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.48%和USD。实时查看图表以跟踪DVY走势。
如何购买DVY股票？
您可以以141.05的当前价格购买iShares Select Dividend ETF股票。订单通常设置在141.05或141.35附近，而475和-0.09%显示市场活动。立即关注DVY的实时图表更新。
如何投资DVY股票？
投资iShares Select Dividend ETF需要考虑年度范围115.94 - 144.09和当前价格141.05。许多人在以141.05或141.35下订单之前，会比较0.01%和。实时查看DVY价格图表，了解每日变化。
iShares Select Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Select Dividend ETF的最高价格是144.09。在115.94 - 144.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Select Dividend ETF的绩效。
iShares Select Dividend ETF股票的最低价格是多少？
iShares Select Dividend ETF（DVY）的最低价格为115.94。将其与当前的141.05和115.94 - 144.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVY股票是什么时候拆分的？
iShares Select Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、141.42和4.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 141.42
- 开盘价
- 141.17
- 卖价
- 141.05
- 买价
- 141.35
- 最低价
- 140.75
- 最高价
- 142.00
- 交易量
- 475
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 0.01%
- 6个月变化
- 5.12%
- 年变化
- 4.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8