DVY: iShares Select Dividend ETF
Der Wechselkurs von DVY hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.75 bis zu einem Hoch von 142.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Select Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DVY heute?
Die Aktie von iShares Select Dividend ETF (DVY) notiert heute bei 142.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 141.42 und das Handelsvolumen erreichte 1031. Das Live-Chart von DVY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DVY Dividenden?
iShares Select Dividend ETF wird derzeit mit 142.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DVY zu verfolgen.
Wie kaufe ich DVY-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Select Dividend ETF (DVY) zum aktuellen Kurs von 142.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 142.10 oder 142.40 platziert, während 1031 und 0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DVY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DVY-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Select Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 115.94 - 144.09 und der aktuelle Kurs 142.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.75% und 5.90%, bevor sie Orders zu 142.10 oder 142.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DVY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Select Dividend ETF?
Der höchste Kurs von iShares Select Dividend ETF (DVY) im vergangenen Jahr lag bei 144.09. Innerhalb von 115.94 - 144.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 141.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Select Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Select Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Select Dividend ETF (DVY) im Laufe des Jahres betrug 115.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 142.10 und der Spanne 115.94 - 144.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DVY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DVY statt?
iShares Select Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 141.42 und 5.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 141.42
- Eröffnung
- 141.17
- Bid
- 142.10
- Ask
- 142.40
- Tief
- 140.75
- Hoch
- 142.21
- Volumen
- 1.031 K
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- 0.75%
- 6-Monatsänderung
- 5.90%
- Jahresänderung
- 5.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8