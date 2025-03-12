- Panorámica
DVY: iShares Select Dividend ETF
El tipo de cambio de DVY de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 140.75, mientras que el máximo ha alcanzado 142.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Select Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DVY hoy?
iShares Select Dividend ETF (DVY) se evalúa hoy en 141.05. El instrumento se negocia dentro de -0.26%; el cierre de ayer ha sido 141.42 y el volumen comercial ha alcanzado 475. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DVY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Select Dividend ETF?
iShares Select Dividend ETF se evalúa actualmente en 141.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.48% y USD. Monitoree los movimientos de DVY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DVY?
Puede comprar acciones de iShares Select Dividend ETF (DVY) al precio actual de 141.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 141.05 o 141.35, mientras que 475 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DVY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DVY?
Invertir en iShares Select Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 115.94 - 144.09 y el precio actual 141.05. Muchos comparan 0.01% y 5.12% antes de colocar órdenes en 141.05 o 141.35. Estudie los cambios diarios de precios de DVY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Select Dividend ETF?
El precio más alto de iShares Select Dividend ETF (DVY) en el último año ha sido 144.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 115.94 - 144.09, una comparación con 141.42 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Select Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Select Dividend ETF?
El precio más bajo de iShares Select Dividend ETF (DVY) para el año ha sido 115.94. La comparación con los actuales 141.05 y 115.94 - 144.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DVY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DVY?
En el pasado, iShares Select Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 141.42 y 4.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 141.42
- Open
- 141.17
- Bid
- 141.05
- Ask
- 141.35
- Low
- 140.75
- High
- 142.00
- Volumen
- 475
- Cambio diario
- -0.26%
- Cambio mensual
- 0.01%
- Cambio a 6 meses
- 5.12%
- Cambio anual
- 4.48%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8