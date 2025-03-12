クォートセクション
通貨 / DVY
株に戻る

DVY: iShares Select Dividend ETF

141.05 USD 0.37 (0.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DVYの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり140.75の安値と142.00の高値で取引されました。

iShares Select Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVY News

よくあるご質問

DVY株の現在の価格は？

iShares Select Dividend ETFの株価は本日141.05です。-0.26%内で取引され、前日の終値は141.42、取引量は475に達しました。DVYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Select Dividend ETFの株は配当を出しますか？

iShares Select Dividend ETFの現在の価格は141.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.48%やUSDにも注目します。DVYの動きはライブチャートで確認できます。

DVY株を買う方法は？

iShares Select Dividend ETFの株は現在141.05で購入可能です。注文は通常141.05または141.35付近で行われ、475や-0.09%が市場の動きを示します。DVYの最新情報はライブチャートで確認できます。

DVY株に投資する方法は？

iShares Select Dividend ETFへの投資では、年間の値幅115.94 - 144.09と現在の141.05を考慮します。注文は多くの場合141.05や141.35で行われる前に、0.01%や5.12%と比較されます。DVYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Select Dividend ETFの株の最高値は？

iShares Select Dividend ETFの過去1年の最高値は144.09でした。115.94 - 144.09内で株価は大きく変動し、141.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Select Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Select Dividend ETFの株の最低値は？

iShares Select Dividend ETF(DVY)の年間最安値は115.94でした。現在の141.05や115.94 - 144.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DVYの動きはライブチャートで確認できます。

DVYの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Select Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、141.42、4.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
140.75 142.00
1年のレンジ
115.94 144.09
以前の終値
141.42
始値
141.17
買値
141.05
買値
141.35
安値
140.75
高値
142.00
出来高
475
1日の変化
-0.26%
1ヶ月の変化
0.01%
6ヶ月の変化
5.12%
1年の変化
4.48%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8