- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DVY: iShares Select Dividend ETF
DVYの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり140.75の安値と142.00の高値で取引されました。
iShares Select Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVY News
- Should iShares Select Dividend ETF (DVY) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is iShares Select Dividend ETF (DVY) a Strong ETF Right Now?
- DVY: A Defensive Play With Competitive Dividend Yields (NASDAQ:DVY)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- ETFs in Focus as U.S. Economy Rebounds in Q2
- How You Can Profit During the Worst Month of the Year
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- SPYD: Everything You Need To Know About This High-Yield ETF (NYSEARCA:SPYD)
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- DVY Is a Popular Dividend ETF for Passive Income. But Is It the Best?
- DVY: A Deep Dive Into This Blue Chip Dividend ETF (NASDAQ:DVY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Risk Averse? A 3-Fund Portfolio For A Balance Of Income And Growth
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- FTDS: Why First Trust's Dividend Strength ETF Is Not Worth Owning (NASDAQ:FTDS)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- 'How I Would Invest $1,000,000 In Retirement': A Critical Analysis
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
よくあるご質問
DVY株の現在の価格は？
iShares Select Dividend ETFの株価は本日141.05です。-0.26%内で取引され、前日の終値は141.42、取引量は475に達しました。DVYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Select Dividend ETFの株は配当を出しますか？
iShares Select Dividend ETFの現在の価格は141.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.48%やUSDにも注目します。DVYの動きはライブチャートで確認できます。
DVY株を買う方法は？
iShares Select Dividend ETFの株は現在141.05で購入可能です。注文は通常141.05または141.35付近で行われ、475や-0.09%が市場の動きを示します。DVYの最新情報はライブチャートで確認できます。
DVY株に投資する方法は？
iShares Select Dividend ETFへの投資では、年間の値幅115.94 - 144.09と現在の141.05を考慮します。注文は多くの場合141.05や141.35で行われる前に、0.01%や5.12%と比較されます。DVYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Select Dividend ETFの株の最高値は？
iShares Select Dividend ETFの過去1年の最高値は144.09でした。115.94 - 144.09内で株価は大きく変動し、141.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Select Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Select Dividend ETFの株の最低値は？
iShares Select Dividend ETF(DVY)の年間最安値は115.94でした。現在の141.05や115.94 - 144.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DVYの動きはライブチャートで確認できます。
DVYの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Select Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、141.42、4.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 141.42
- 始値
- 141.17
- 買値
- 141.05
- 買値
- 141.35
- 安値
- 140.75
- 高値
- 142.00
- 出来高
- 475
- 1日の変化
- -0.26%
- 1ヶ月の変化
- 0.01%
- 6ヶ月の変化
- 5.12%
- 1年の変化
- 4.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8