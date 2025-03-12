iShares Select Dividend ETFの現在の価格は141.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.48%やUSDにも注目します。DVYの動きはライブチャートで確認できます。

iShares Select Dividend ETFの株の最低値は？

