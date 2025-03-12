QuotazioniSezioni
Valute / DVY
Tornare a Azioni

DVY: iShares Select Dividend ETF

140.98 USD 0.44 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DVY ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.96 e ad un massimo di 142.00.

Segui le dinamiche di iShares Select Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVY News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DVY oggi?

Oggi le azioni iShares Select Dividend ETF sono prezzate a 140.98. Viene scambiato all'interno di -0.31%, la chiusura di ieri è stata 141.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 215. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DVY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Select Dividend ETF pagano dividendi?

iShares Select Dividend ETF è attualmente valutato a 140.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DVY.

Come acquistare azioni DVY?

Puoi acquistare azioni iShares Select Dividend ETF al prezzo attuale di 140.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 140.98 o 141.28, mentre 215 e -0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DVY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DVY?

Investire in iShares Select Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 115.94 - 144.09 e il prezzo attuale 140.98. Molti confrontano -0.04% e 5.07% prima di effettuare ordini su 140.98 o 141.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DVY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Select Dividend ETF?

Il prezzo massimo di iShares Select Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 144.09. All'interno di 115.94 - 144.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 141.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Select Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Select Dividend ETF?

Il prezzo più basso di iShares Select Dividend ETF (DVY) nel corso dell'anno è stato 115.94. Confrontandolo con gli attuali 140.98 e 115.94 - 144.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DVY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DVY?

iShares Select Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 141.42 e 4.43%.

Intervallo Giornaliero
140.96 142.00
Intervallo Annuale
115.94 144.09
Chiusura Precedente
141.42
Apertura
141.17
Bid
140.98
Ask
141.28
Minimo
140.96
Massimo
142.00
Volume
215
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
-0.04%
Variazione Semestrale
5.07%
Variazione Annuale
4.43%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8