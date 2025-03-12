- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DVY: iShares Select Dividend ETF
Il tasso di cambio DVY ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.96 e ad un massimo di 142.00.
Segui le dinamiche di iShares Select Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVY News
- Should iShares Select Dividend ETF (DVY) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is iShares Select Dividend ETF (DVY) a Strong ETF Right Now?
- DVY: A Defensive Play With Competitive Dividend Yields (NASDAQ:DVY)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- ETFs in Focus as U.S. Economy Rebounds in Q2
- How You Can Profit During the Worst Month of the Year
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- SPYD: Everything You Need To Know About This High-Yield ETF (NYSEARCA:SPYD)
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- DVY Is a Popular Dividend ETF for Passive Income. But Is It the Best?
- DVY: A Deep Dive Into This Blue Chip Dividend ETF (NASDAQ:DVY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Risk Averse? A 3-Fund Portfolio For A Balance Of Income And Growth
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- FTDS: Why First Trust's Dividend Strength ETF Is Not Worth Owning (NASDAQ:FTDS)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- 'How I Would Invest $1,000,000 In Retirement': A Critical Analysis
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DVY oggi?
Oggi le azioni iShares Select Dividend ETF sono prezzate a 140.98. Viene scambiato all'interno di -0.31%, la chiusura di ieri è stata 141.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 215. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DVY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Select Dividend ETF pagano dividendi?
iShares Select Dividend ETF è attualmente valutato a 140.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DVY.
Come acquistare azioni DVY?
Puoi acquistare azioni iShares Select Dividend ETF al prezzo attuale di 140.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 140.98 o 141.28, mentre 215 e -0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DVY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DVY?
Investire in iShares Select Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 115.94 - 144.09 e il prezzo attuale 140.98. Molti confrontano -0.04% e 5.07% prima di effettuare ordini su 140.98 o 141.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DVY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Select Dividend ETF?
Il prezzo massimo di iShares Select Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 144.09. All'interno di 115.94 - 144.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 141.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Select Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Select Dividend ETF?
Il prezzo più basso di iShares Select Dividend ETF (DVY) nel corso dell'anno è stato 115.94. Confrontandolo con gli attuali 140.98 e 115.94 - 144.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DVY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DVY?
iShares Select Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 141.42 e 4.43%.
- Chiusura Precedente
- 141.42
- Apertura
- 141.17
- Bid
- 140.98
- Ask
- 141.28
- Minimo
- 140.96
- Massimo
- 142.00
- Volume
- 215
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- -0.04%
- Variazione Semestrale
- 5.07%
- Variazione Annuale
- 4.43%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8