DVY: iShares Select Dividend ETF

141.95 USD 0.53 (0.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DVY para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 140.75 e o mais alto foi 142.00.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Select Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DVY hoje?

Hoje iShares Select Dividend ETF (DVY) está avaliado em 141.95. O instrumento é negociado dentro de 0.37%, o fechamento de ontem foi 141.42, e o volume de negociação atingiu 721. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DVY em tempo real.

As ações de iShares Select Dividend ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Select Dividend ETF está avaliado em 141.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.15% e USD. Monitore os movimentos de DVY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DVY?

Você pode comprar ações de iShares Select Dividend ETF (DVY) pelo preço atual 141.95. Ordens geralmente são executadas perto de 141.95 ou 142.25, enquanto 721 e 0.55% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DVY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DVY?

Investir em iShares Select Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 115.94 - 144.09 e o preço atual 141.95. Muitos comparam 0.65% e 5.79% antes de enviar ordens em 141.95 ou 142.25. Estude as mudanças diárias de preço de DVY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Select Dividend ETF?

O maior preço de iShares Select Dividend ETF (DVY) no último ano foi 144.09. As ações oscilaram bastante dentro de 115.94 - 144.09, e a comparação com 141.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Select Dividend ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Select Dividend ETF?

O menor preço de iShares Select Dividend ETF (DVY) no ano foi 115.94. A comparação com o preço atual 141.95 e 115.94 - 144.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DVY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DVY?

No passado iShares Select Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 141.42 e 5.15% após os eventos corporativos.

Faixa diária
140.75 142.00
Faixa anual
115.94 144.09
Fechamento anterior
141.42
Open
141.17
Bid
141.95
Ask
142.25
Low
140.75
High
142.00
Volume
721
Mudança diária
0.37%
Mudança mensal
0.65%
Mudança de 6 meses
5.79%
Mudança anual
5.15%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8