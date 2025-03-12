- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DVY: iShares Select Dividend ETF
A taxa do DVY para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 140.75 e o mais alto foi 142.00.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Select Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVY Notícias
- Should iShares Select Dividend ETF (DVY) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is iShares Select Dividend ETF (DVY) a Strong ETF Right Now?
- DVY: A Defensive Play With Competitive Dividend Yields (NASDAQ:DVY)
- In Phase Or Out Of Sync? Staying The Course In Dividend Growth
- ETFs in Focus as U.S. Economy Rebounds in Q2
- How You Can Profit During the Worst Month of the Year
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- SPYD: Everything You Need To Know About This High-Yield ETF (NYSEARCA:SPYD)
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- DVY Is a Popular Dividend ETF for Passive Income. But Is It the Best?
- DVY: A Deep Dive Into This Blue Chip Dividend ETF (NASDAQ:DVY)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Risk Averse? A 3-Fund Portfolio For A Balance Of Income And Growth
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- FTDS: Why First Trust's Dividend Strength ETF Is Not Worth Owning (NASDAQ:FTDS)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- 'How I Would Invest $1,000,000 In Retirement': A Critical Analysis
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DVY hoje?
Hoje iShares Select Dividend ETF (DVY) está avaliado em 141.95. O instrumento é negociado dentro de 0.37%, o fechamento de ontem foi 141.42, e o volume de negociação atingiu 721. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DVY em tempo real.
As ações de iShares Select Dividend ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Select Dividend ETF está avaliado em 141.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.15% e USD. Monitore os movimentos de DVY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DVY?
Você pode comprar ações de iShares Select Dividend ETF (DVY) pelo preço atual 141.95. Ordens geralmente são executadas perto de 141.95 ou 142.25, enquanto 721 e 0.55% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DVY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DVY?
Investir em iShares Select Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 115.94 - 144.09 e o preço atual 141.95. Muitos comparam 0.65% e 5.79% antes de enviar ordens em 141.95 ou 142.25. Estude as mudanças diárias de preço de DVY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Select Dividend ETF?
O maior preço de iShares Select Dividend ETF (DVY) no último ano foi 144.09. As ações oscilaram bastante dentro de 115.94 - 144.09, e a comparação com 141.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Select Dividend ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Select Dividend ETF?
O menor preço de iShares Select Dividend ETF (DVY) no ano foi 115.94. A comparação com o preço atual 141.95 e 115.94 - 144.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DVY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DVY?
No passado iShares Select Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 141.42 e 5.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 141.42
- Open
- 141.17
- Bid
- 141.95
- Ask
- 142.25
- Low
- 140.75
- High
- 142.00
- Volume
- 721
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- 0.65%
- Mudança de 6 meses
- 5.79%
- Mudança anual
- 5.15%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8