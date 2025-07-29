CotationsSections
Devises / CR
Retour à Actions

CR: Crane Company

182.04 USD 2.08 (1.13%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CR a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 180.68 et à un maximum de 187.49.

Suivez la dynamique Crane Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CR Nouvelles

Range quotidien
180.68 187.49
Range Annuel
127.04 203.75
Clôture Précédente
184.12
Ouverture
185.16
Bid
182.04
Ask
182.34
Plus Bas
180.68
Plus Haut
187.49
Volume
817
Changement quotidien
-1.13%
Changement Mensuel
0.04%
Changement à 6 Mois
19.35%
Changement Annuel
16.17%
20 septembre, samedi