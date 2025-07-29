Devises / CR
CR: Crane Company
182.04 USD 2.08 (1.13%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CR a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 180.68 et à un maximum de 187.49.
Suivez la dynamique Crane Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CR Nouvelles
Range quotidien
180.68 187.49
Range Annuel
127.04 203.75
- Clôture Précédente
- 184.12
- Ouverture
- 185.16
- Bid
- 182.04
- Ask
- 182.34
- Plus Bas
- 180.68
- Plus Haut
- 187.49
- Volume
- 817
- Changement quotidien
- -1.13%
- Changement Mensuel
- 0.04%
- Changement à 6 Mois
- 19.35%
- Changement Annuel
- 16.17%
