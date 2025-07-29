KurseKategorien
Währungen / CR
CR: Crane Company

184.12 USD 3.58 (1.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CR hat sich für heute um 1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.00 bis zu einem Hoch von 185.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Crane Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
181.00 185.22
Jahresspanne
127.04 203.75
Vorheriger Schlusskurs
180.54
Eröffnung
181.14
Bid
184.12
Ask
184.42
Tief
181.00
Hoch
185.22
Volumen
284
Tagesänderung
1.98%
Monatsänderung
1.18%
6-Monatsänderung
20.72%
Jahresänderung
17.50%
