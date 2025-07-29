Währungen / CR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CR: Crane Company
184.12 USD 3.58 (1.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CR hat sich für heute um 1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.00 bis zu einem Hoch von 185.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Crane Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CR News
- CLIR Receives Initial Engineering Order for Multi-Burner Heater
- SEE Boosts Portfolio With AUTOBAG Brand 850HB Hybrid Bagging Launch
- Zacks Industry Outlook Highlights Crane, Oshkosh, Flowserve and Helios
- 4 Industrial Manufacturing Stocks to Gain on Robust Industry Trends
- Reasons Why You Should Avoid Betting on Middleby Stock Right Now
- Sonoco to Reduce Debt and Boost Portfolio With ThermoSafe Divestment
- GE and BETA Partner to Strengthen Hybrid Electric Aviation Capabilities
- Stanley Black Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Aerospace Play Crane Stock More Than Doubled Since 2023 IPO; Gets Key Rating Upgrade
- Cimpress Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Illinois Tool Benefits From Business Strength Amid Headwinds
- Parker-Hannifin Stock Exhibits Strong Prospects Despite Headwinds
- Nordson Rewards Shareholders With a 5% Dividend Increase
- BALL Boosts Portfolio With Sale of 41% Interest in Saudi Arabia JV
- Here's Why Investing in Zebra Technologies Stock Makes Sense
- Reasons Why You Should Avoid Betting on IDEX Stock Right Now
- Graco Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Shares Of Crane Company Have Risen Too High (NYSE:CR)
- BofA Securities raises Crane stock price target to $225 on execution strength
- Crane (CR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stifel raises Crane stock price target to $200 from $189 on strong execution
- Crane stock rating reiterated at Buy by DA Davidson on strong earnings
- Earnings call transcript: Crane Co. Q2 2025 beats estimates, stock rises
Tagesspanne
181.00 185.22
Jahresspanne
127.04 203.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 180.54
- Eröffnung
- 181.14
- Bid
- 184.12
- Ask
- 184.42
- Tief
- 181.00
- Hoch
- 185.22
- Volumen
- 284
- Tagesänderung
- 1.98%
- Monatsänderung
- 1.18%
- 6-Monatsänderung
- 20.72%
- Jahresänderung
- 17.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K