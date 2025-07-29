КотировкиРазделы
CR: Crane Company

182.75 USD 0.07 (0.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CR за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 180.33, а максимальная — 183.52.

Следите за динамикой Crane Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
180.33 183.52
Годовой диапазон
127.04 203.75
Предыдущее закрытие
182.68
Open
181.88
Bid
182.75
Ask
183.05
Low
180.33
High
183.52
Объем
286
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
19.82%
Годовое изменение
16.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.