Dövizler / CR
CR: Crane Company
182.04 USD 2.08 (1.13%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CR fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.68 ve Yüksek fiyatı olarak 187.49 aralığında işlem gördü.
Crane Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CR haberleri
Günlük aralık
180.68 187.49
Yıllık aralık
127.04 203.75
- Önceki kapanış
- 184.12
- Açılış
- 185.16
- Satış
- 182.04
- Alış
- 182.34
- Düşük
- 180.68
- Yüksek
- 187.49
- Hacim
- 817
- Günlük değişim
- -1.13%
- Aylık değişim
- 0.04%
- 6 aylık değişim
- 19.35%
- Yıllık değişim
- 16.17%
21 Eylül, Pazar