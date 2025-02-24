Devises / BOXL
BOXL: Boxlight Corporation - Class A
1.56 USD 0.03 (1.96%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BOXL a changé de 1.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.46 et à un maximum de 1.63.
Suivez la dynamique Boxlight Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Boxlight nomme Cherry Bekaert comme nouvel auditeur après le licenciement de Forvis Mazars
- Boxlight appoints Cherry Bekaert as new auditor following Forvis Mazars dismissal
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Boxlight Celebrates Ruby Jubilee at ISTELive 25 and ASCD Annual 25
- Boxlight CFO Greg Wiggins announces resignation effective July 18
- Boxlight unveils freestanding CL Totem display
- Boxlight Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Range quotidien
1.46 1.63
Range Annuel
0.30 3.78
- Clôture Précédente
- 1.53
- Ouverture
- 1.55
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Plus Bas
- 1.46
- Plus Haut
- 1.63
- Volume
- 479
- Changement quotidien
- 1.96%
- Changement Mensuel
- -11.36%
- Changement à 6 Mois
- 8.33%
- Changement Annuel
- 194.34%
