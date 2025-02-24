Dövizler / BOXL
BOXL: Boxlight Corporation - Class A
1.56 USD 0.03 (1.96%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BOXL fiyatı bugün 1.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.46 ve Yüksek fiyatı olarak 1.63 aralığında işlem gördü.
Boxlight Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BOXL haberleri
- Boxlight, Forvis Mazars’ın görevden alınmasının ardından Cherry Bekaert’ı yeni denetçi olarak atadı
- Boxlight, 새 회계 감사인으로 Cherry Bekaert 임명
- Boxlight appoints Cherry Bekaert as new auditor following Forvis Mazars dismissal
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Boxlight Celebrates Ruby Jubilee at ISTELive 25 and ASCD Annual 25
- Boxlight CFO Greg Wiggins announces resignation effective July 18
- Boxlight unveils freestanding CL Totem display
- Boxlight Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Günlük aralık
1.46 1.63
Yıllık aralık
0.30 3.78
- Önceki kapanış
- 1.53
- Açılış
- 1.55
- Satış
- 1.56
- Alış
- 1.86
- Düşük
- 1.46
- Yüksek
- 1.63
- Hacim
- 479
- Günlük değişim
- 1.96%
- Aylık değişim
- -11.36%
- 6 aylık değişim
- 8.33%
- Yıllık değişim
- 194.34%
21 Eylül, Pazar