통화 / BOXL
BOXL: Boxlight Corporation - Class A
1.56 USD 0.03 (1.96%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BOXL 환율이 오늘 1.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.46이고 고가는 1.63이었습니다.
Boxlight Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOXL News
- Boxlight, 새 회계 감사인으로 Cherry Bekaert 임명
- Boxlight appoints Cherry Bekaert as new auditor following Forvis Mazars dismissal
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Boxlight Celebrates Ruby Jubilee at ISTELive 25 and ASCD Annual 25
- Boxlight CFO Greg Wiggins announces resignation effective July 18
- Boxlight unveils freestanding CL Totem display
- Boxlight Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
일일 변동 비율
1.46 1.63
년간 변동
0.30 3.78
- 이전 종가
- 1.53
- 시가
- 1.55
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- 저가
- 1.46
- 고가
- 1.63
- 볼륨
- 479
- 일일 변동
- 1.96%
- 월 변동
- -11.36%
- 6개월 변동
- 8.33%
- 년간 변동율
- 194.34%
20 9월, 토요일