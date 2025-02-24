QuotazioniSezioni
Valute / BOXL
Tornare a Azioni

BOXL: Boxlight Corporation - Class A

1.56 USD 0.03 (1.96%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOXL ha avuto una variazione del 1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.46 e ad un massimo di 1.63.

Segui le dinamiche di Boxlight Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOXL News

Intervallo Giornaliero
1.46 1.63
Intervallo Annuale
0.30 3.78
Chiusura Precedente
1.53
Apertura
1.55
Bid
1.56
Ask
1.86
Minimo
1.46
Massimo
1.63
Volume
479
Variazione giornaliera
1.96%
Variazione Mensile
-11.36%
Variazione Semestrale
8.33%
Variazione Annuale
194.34%
21 settembre, domenica