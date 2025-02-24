Валюты / BOXL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BOXL: Boxlight Corporation - Class A
2.52 USD 0.79 (45.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOXL за сегодня изменился на 45.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.72, а максимальная — 3.25.
Следите за динамикой Boxlight Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BOXL
- Boxlight Celebrates Ruby Jubilee at ISTELive 25 and ASCD Annual 25
- Boxlight CFO Greg Wiggins announces resignation effective July 18
- Boxlight unveils freestanding CL Totem display
- Boxlight Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Дневной диапазон
1.72 3.25
Годовой диапазон
0.30 3.78
- Предыдущее закрытие
- 1.73
- Open
- 1.73
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Low
- 1.72
- High
- 3.25
- Объем
- 71.428 K
- Дневное изменение
- 45.66%
- Месячное изменение
- 43.18%
- 6-месячное изменение
- 75.00%
- Годовое изменение
- 375.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.