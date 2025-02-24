Währungen / BOXL
BOXL: Boxlight Corporation - Class A
1.54 USD 0.01 (0.65%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOXL hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.46 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Boxlight Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.46 1.56
Jahresspanne
0.30 3.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.53
- Eröffnung
- 1.55
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Tief
- 1.46
- Hoch
- 1.56
- Volumen
- 281
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- -12.50%
- 6-Monatsänderung
- 6.94%
- Jahresänderung
- 190.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K