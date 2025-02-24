通貨 / BOXL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BOXL: Boxlight Corporation - Class A
1.53 USD 0.12 (7.27%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BOXLの今日の為替レートは、-7.27%変化しました。日中、通貨は1あたり1.40の安値と1.67の高値で取引されました。
Boxlight Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOXL News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Boxlight Celebrates Ruby Jubilee at ISTELive 25 and ASCD Annual 25
- Boxlight CFO Greg Wiggins announces resignation effective July 18
- Boxlight unveils freestanding CL Totem display
- Boxlight Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
1日のレンジ
1.40 1.67
1年のレンジ
0.30 3.78
- 以前の終値
- 1.65
- 始値
- 1.61
- 買値
- 1.53
- 買値
- 1.83
- 安値
- 1.40
- 高値
- 1.67
- 出来高
- 837
- 1日の変化
- -7.27%
- 1ヶ月の変化
- -13.07%
- 6ヶ月の変化
- 6.25%
- 1年の変化
- 188.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K