BOXL: Boxlight Corporation - Class A
1.65 USD 0.87 (34.52%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BOXL de hoy ha cambiado un -34.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.64, mientras que el máximo ha alcanzado 1.99.
El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Boxlight Corporation - Class A en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.
BOXL News
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.57%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Boxlight Celebrates Ruby Jubilee at ISTELive 25 and ASCD Annual 25
- Boxlight CFO Greg Wiggins announces resignation effective July 18
- Boxlight unveils freestanding CL Totem display
- Boxlight Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Rango diario
1.64 1.99
Rango anual
0.30 3.78
- Cierres anteriores
- 2.52
- Open
- 1.95
- Bid
- 1.65
- Ask
- 1.95
- Low
- 1.64
- High
- 1.99
- Volumen
- 1.788 K
- Cambio diario
- -34.52%
- Cambio mensual
- -6.25%
- Cambio a 6 meses
- 14.58%
- Cambio anual
- 211.32%
