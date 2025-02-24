货币 / BOXL
BOXL: Boxlight Corporation - Class A
1.65 USD 0.87 (34.52%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BOXL汇率已更改-34.52%。当日，交易品种以低点1.64和高点1.74进行交易。
关注Boxlight Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BOXL新闻
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨0.57%
- Boxlight Celebrates Ruby Jubilee at ISTELive 25 and ASCD Annual 25
- Boxlight CFO Greg Wiggins announces resignation effective July 18
- Boxlight unveils freestanding CL Totem display
- Boxlight Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Are US Stock Futures Rising on Monday? - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
日范围
1.64 1.74
年范围
0.30 3.78
- 前一天收盘价
- 2.52
- 开盘价
- 1.71
- 卖价
- 1.65
- 买价
- 1.95
- 最低价
- 1.64
- 最高价
- 1.74
- 交易量
- 638
- 日变化
- -34.52%
- 月变化
- -6.25%
- 6个月变化
- 14.58%
- 年变化
- 211.32%
