AZTR: Azitra Inc

0.75 USD 0.01 (1.32%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AZTR a changé de -1.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.73 et à un maximum de 0.76.

Suivez la dynamique Azitra Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.73 0.76
Range Annuel
0.13 1.40
Clôture Précédente
0.76
Ouverture
0.73
Bid
0.75
Ask
1.05
Plus Bas
0.73
Plus Haut
0.76
Volume
16
Changement quotidien
-1.32%
Changement Mensuel
-26.47%
Changement à 6 Mois
158.62%
Changement Annuel
36.36%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev