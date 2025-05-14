Moedas / AZTR
AZTR: Azitra Inc
0.77 USD 0.01 (1.28%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AZTR para hoje mudou para -1.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.76 e o mais alto foi 0.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Azitra Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.76 0.80
Faixa anual
0.13 1.40
- Fechamento anterior
- 0.78
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.77
- Ask
- 1.07
- Low
- 0.76
- High
- 0.80
- Volume
- 144
- Mudança diária
- -1.28%
- Mudança mensal
- -24.51%
- Mudança de 6 meses
- 165.52%
- Mudança anual
- 40.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh