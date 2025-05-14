Divisas / AZTR
AZTR: Azitra Inc
0.78 USD 0.02 (2.50%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AZTR de hoy ha cambiado un -2.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.77, mientras que el máximo ha alcanzado 0.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Azitra Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AZTR News
- Azitra stock soars after first patient dosed in Phase 1/2 trial
- Azitra doses first patient in phase 1/2 trial for cancer therapy rash
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Azitra announces 1-for-6.66 reverse stock split effective August 21
- Azitra shareholders approve doubling of authorized common stock
- Azitra reports safety data from Netherton syndrome treatment trial
- Azitra, Inc. Announces Presentation at the 2025 BIO International Convention
- Azitra, Inc. Announces Presentation at ASCO 2025 Highlighting Clinical Trial Investigating ATR-04 for EGFRi-Associated Rash
- Azitra, Inc. to Present Abstract at American Society of Gene and Cell Therapy Highlighting Phase 1/2 Study Targeting Cancer Therapy-Associated Rash
Rango diario
0.77 0.80
Rango anual
0.13 1.40
- Cierres anteriores
- 0.80
- Open
- 0.79
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Low
- 0.77
- High
- 0.80
- Volumen
- 82
- Cambio diario
- -2.50%
- Cambio mensual
- -23.53%
- Cambio a 6 meses
- 168.97%
- Cambio anual
- 41.82%
