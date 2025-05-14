通貨 / AZTR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AZTR: Azitra Inc
0.77 USD 0.01 (1.28%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AZTRの今日の為替レートは、-1.28%変化しました。日中、通貨は1あたり0.76の安値と0.80の高値で取引されました。
Azitra Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZTR News
- Azitra stock soars after first patient dosed in Phase 1/2 trial
- Azitra doses first patient in phase 1/2 trial for cancer therapy rash
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Azitra announces 1-for-6.66 reverse stock split effective August 21
- Azitra shareholders approve doubling of authorized common stock
- Azitra reports safety data from Netherton syndrome treatment trial
- Azitra, Inc. Announces Presentation at the 2025 BIO International Convention
- Azitra, Inc. Announces Presentation at ASCO 2025 Highlighting Clinical Trial Investigating ATR-04 for EGFRi-Associated Rash
- Azitra, Inc. to Present Abstract at American Society of Gene and Cell Therapy Highlighting Phase 1/2 Study Targeting Cancer Therapy-Associated Rash
1日のレンジ
0.76 0.80
1年のレンジ
0.13 1.40
- 以前の終値
- 0.78
- 始値
- 0.78
- 買値
- 0.77
- 買値
- 1.07
- 安値
- 0.76
- 高値
- 0.80
- 出来高
- 144
- 1日の変化
- -1.28%
- 1ヶ月の変化
- -24.51%
- 6ヶ月の変化
- 165.52%
- 1年の変化
- 40.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K