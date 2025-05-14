Валюты / AZTR
AZTR: Azitra Inc
0.80 USD 0.01 (1.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AZTR за сегодня изменился на -1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.78, а максимальная — 0.82.
Следите за динамикой Azitra Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AZTR
- Azitra stock soars after first patient dosed in Phase 1/2 trial
- Azitra doses first patient in phase 1/2 trial for cancer therapy rash
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Azitra announces 1-for-6.66 reverse stock split effective August 21
- Azitra shareholders approve doubling of authorized common stock
- Azitra reports safety data from Netherton syndrome treatment trial
- Azitra, Inc. Announces Presentation at the 2025 BIO International Convention
- Azitra, Inc. Announces Presentation at ASCO 2025 Highlighting Clinical Trial Investigating ATR-04 for EGFRi-Associated Rash
- Azitra, Inc. to Present Abstract at American Society of Gene and Cell Therapy Highlighting Phase 1/2 Study Targeting Cancer Therapy-Associated Rash
Дневной диапазон
0.78 0.82
Годовой диапазон
0.13 1.40
- Предыдущее закрытие
- 0.81
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Low
- 0.78
- High
- 0.82
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -1.23%
- Месячное изменение
- -21.57%
- 6-месячное изменение
- 175.86%
- Годовое изменение
- 45.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.