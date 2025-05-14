货币 / AZTR
AZTR: Azitra Inc
0.78 USD 0.02 (2.50%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AZTR汇率已更改-2.50%。当日，交易品种以低点0.77和高点0.80进行交易。
关注Azitra Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AZTR新闻
- Azitra stock soars after first patient dosed in Phase 1/2 trial
- Azitra doses first patient in phase 1/2 trial for cancer therapy rash
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Azitra announces 1-for-6.66 reverse stock split effective August 21
- Azitra shareholders approve doubling of authorized common stock
- Azitra reports safety data from Netherton syndrome treatment trial
- Azitra, Inc. Announces Presentation at the 2025 BIO International Convention
- Azitra, Inc. Announces Presentation at ASCO 2025 Highlighting Clinical Trial Investigating ATR-04 for EGFRi-Associated Rash
- Azitra, Inc. to Present Abstract at American Society of Gene and Cell Therapy Highlighting Phase 1/2 Study Targeting Cancer Therapy-Associated Rash
日范围
0.77 0.80
年范围
0.13 1.40
- 前一天收盘价
- 0.80
- 开盘价
- 0.79
- 卖价
- 0.78
- 买价
- 1.08
- 最低价
- 0.77
- 最高价
- 0.80
- 交易量
- 82
- 日变化
- -2.50%
- 月变化
- -23.53%
- 6个月变化
- 168.97%
- 年变化
- 41.82%
