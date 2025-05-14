Währungen / AZTR
AZTR: Azitra Inc
0.76 USD 0.01 (1.30%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AZTR hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.75 bis zu einem Hoch von 0.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Azitra Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AZTR News
Tagesspanne
0.75 0.77
Jahresspanne
0.13 1.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.77
- Eröffnung
- 0.77
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Tief
- 0.75
- Hoch
- 0.77
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- -25.49%
- 6-Monatsänderung
- 162.07%
- Jahresänderung
- 38.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K